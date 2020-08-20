Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da meyve-sebze halinde yangın
Diyarbakır'da meyve-zebze halinde yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncuda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 3 işyeri zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Haberler
- 16:05
- 15:56
- 15:57
- 15:28
- 15:44
Sıradaki Haber
4 ay sonra düğün için evden çıktı, koronavirüse yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz