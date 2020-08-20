Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncuda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 3 işyeri zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.