İzmir Sarnıç Mahallesi'ndeki lunaparka gelen aynı aileden bir kadın ve iki kız çocuğu, kuledeki 10 metre yükselerek hızla inen asansöre bindi. Asansör, alçaldığı sırada halatınının kopması sonucu yaklaşık 2 metreden zemine düştü.

Asansörde bulunan kadın ve iki kız çocuğu, ambulansla Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

"Üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum"

Lunaparak işletmecisi Hakkı Yakut, kule asansörünü pandemiden hemen önce kiraladıklarını ve halatlarını değiştirdiklerini belirterek, salgın nedeniyle yaklaşık 4 ay kapalı olan asansörü birkaç haftadır yeniden kullanmaya başladıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA ]

Yaralılardan ikisinin ayakta tedavi edildiğini, bir kişinin de hastaneye gönderildiğini anlatan Yakut, şöyle konuştu:

"Bu cihaz bizim değil, bu saatten sonra paketleyip firmaya göndereceğiz. 2014'ten beri buradayız. Bu üzücü kaza yaşandı. Keşke olmasaydı. Üzgünüm, vicdan azabı çekiyorum."