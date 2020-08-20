Adana'nın Yüreğir ilçesinde zabıtanın bir soğuk hava deposuna yaptığı baskında 40 ton bozulmuş et ele geçirildi. Soruşturma derinleştirilince sorumluların kapatılan Furkan Vakfı ile bağlantısı ortaya çıktı.

Soğuk hava deposunu Furkan Vakfı lideri Alparslan Kuytul’a destek amacıyla izinsiz gösterilere katıldığı için hakkında iki kez işlem uygulanan bir kişinin kiraladığı belirlendi.

Etlerin de Kurban Bayramı'nda fakirlere dağıtılacağı vaadiyle izinsiz toplandığı bilgisine ulaşıldı.

Sucuk yapılmak üzere bir işleme tesisine gönderilecekti

Etler, halkın dini değerleri sömürülerek toplanmıştı. Kurban Bayramı’nın üzerinden günler geçmesine rağmen de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamıştı.

Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan etin, sucuk yapılması için bir işleme tesisine gönderileceği iddia edildi.

Etler imha edildi

Ele geçirilen bozuk etler imha edildi. Depo sahibine ise yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Daha önce de Furkan Vakfı'na yapılan operasyonda kurban eti toplanarak yapıldığı öne sürülen sucuklar ele geçirilmişti.