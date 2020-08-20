Oya bitkisinden zeytine, defneden, lavantaya... Hepsi özenle yetiştiriliyor. Adana'da yetiştirilen milyonlarca fidan Türkiye'nin çeşitli illerinde toprakla buluşuyor.

Adana Orman Fidanlık Şefi Derya Güner, 6 ayrı fidanlıkta 71 tür fidan üretildiğini söyledi:

"Değişik yaşlarda 7 milyon 300 bin adet fidan üretiyoruz. Adana ve çevre illerimizde geleceğe nefes olsun diye daha yeşil bir Türkiye için toprakla buluşturuyoruz."

Kızılçam, sedir, fıstık çamı,harnup ve ceviz fidanları toprakla buluşacak

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 180 hektarlık alanda yılda ortalama 7 milyon fidan üretiliyor.

"Ürettiğimiz fidanları ağaçlandırma sahalarımızda, erozyon kontrol sahalarımızda ve yanan orman sahalarımızda yıl içinde değerlendiriyoruz. Defne, ceviz, lavanta gibi farklı türlerde gelir getirici türler de üretiyoruz."

Adanalılar da kendi ihtiyaçları doğrultusunda fidan satın alabiliyor:

"Şu anda kredi kartıyla çok kolay bir şekilde satışlar yapılıyormuş. Biz de keçi boynuzu almaya geldik. Bahçelerin kenarına ekelim diye hem de evimize süslemek maksadıyla."

Bölgede üretilen fidanlar, Türkiye'deki yeşil alanların artırılmasına katkı sağlıyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Memiş Akçam