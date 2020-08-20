Malazgirt Danişmentgazi Mahallesi'nde etkinliklerin düzenleneceği "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı ile dinlenme yerleri yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliklerin görkemli kutlanması için parkta yürütülen 3. etap çalışmalarıyla 238 hektar alanda yüz tanıma sistemli güvenlik kamerası, 160 bin metrekarede ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması, idari bina gibi alanlar inşa edildi.

Türkler'in Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta ise "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki hazırlıklar devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Ahlat'ta, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması ve birbirinden renkli etkinlikler için 37 kıl çadırın kurulduğu 400 bin metrekarelik alanda, karakucak, yağlı ve şalvar güreşi, atlı okçuluk, okçuluk, kökbörü yarışmaları ve geleneksel el sanatları çarşısı bölümleri oluşturuldu.

[Fotoğraf: AA]

"İçimizde büyük bir heyecan var"

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinliklere katılımını heyecanla beklediklerini belirterek, "Yılda bir buraya gelmesinden dolayı bölgemizde, coğrafyamızda ve halkımızda büyük bir heyecan var. Geçen yıl da çok güzel oldu. İçimizde büyük bir heyecan var" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bu yıl yine Okçular Vakfı ile 22 Ağustos'ta başlatacakları Malazgirt Zaferi etkinliklerinin 26 Ağustos'ta sona ereceğini bildirdi.

[Fotoğraf: AA ]

Etkinlik alanında biri han olmak üzere yaklaşık 37 çadırın bulunduğunu ve salgına rağmen yüksek bir talep olduğunu aktaran Çoban, bu konuda Okçular Vakfı ile bir çerçeve çizmeye çalıştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Misafirlerin mağdur olmaması, icra edilecek sportif aktivitelerin rahatlıkla gerçekleşmesi için bütün çalışmaların yapıldığını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Belediyelerimizin davetimize iştirakleri bizi mutlu etti. Çadırların tamamı doldu. Esnaf çarşımızda yöresel ürünlerimizi sergileyeceğiz. Bu da ticari anlamda bir katkı sunacak. Kültür Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'nin muhtelif illerinden el sanatlarını burada sergileyeceğiz. Bu alan her zamanki gibi ihtişamlı bir çalışmayla sizleri kucaklayacak. Festival bittikten sonra bu alan Millet Bahçesi olarak Ahlatımızın ve bölgemizin hayatında yer alacak. Şimdiden hayırlı olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Okçular Vakfı ile ilgili kamu kuruluşlarıyla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Malazgirt, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır"

Milli Park Saha Koordinatörü Ziraat Mühendisi Felat Şengal de 26 Ağustos'taki kutlamalar için bütün alanlarda sorunsuz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

"İdari binamız ve misafirhanemiz bitme aşamasında. Camide dekorasyon çalışmaları sürüyor" diyen Şengal, "Dekoratif aydınlatmalar tamamlandı. Sahadaki çalışmaların büyük bir kısmı bitti. Vatandaşlar, 26 Ağustos öncesi ve sonrasında sürekli geleceklerdir. Malazgirt, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Hazırlıklara vatandaşlardan destek

Ahlatlı Mehmet Ünal Gürbüz de Ahlat'ın Türklüğün tapusu, Anadolu'nun kapısı hükmünde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu manada Cumhurbaşkanının ve devlet kademelerinin Ahlat'ı ziyaret etmesi bizi fazlasıyla mutlu etmektedir. İnşallah pandemi süreci bir an önce geçer memleketimiz daha huzurlu ve mutlu şekilde bu etkinlikleri sürdürmeye devam eder."

Esnaf Halil Adıyaman da Malazgirt Zaferi kutlamalarını heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Bu etkinliklerin esnafına çok büyük katkısı var. Esnaf, aileler ve halk, bunu sabırsızlıkla bekliyor. Herkesi etkinliklere davet ediyoruz" diye konuştu.