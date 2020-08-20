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Yozgat'ta 2 el yazması İncil ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 el yazması İncil ele geçirildi.
Yozgat Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde O.U. ve D.Ç'nin elinde tarihi kitap bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen 2 el yazması İncil bulundu.
Şüpheliler serbest bırakıldı
Tarihi kitaplar, Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: tarihi eser İncil el yazmasıSon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:53
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