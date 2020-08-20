Haber Giriş: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de hortum çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu. O anlar kameralara yansıdı.
Arnavutköy'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur ev ve işyerlerinin su altında kalmasına neden oldu.
Yağmur sonrası Arnavutköy denizde hortum çıktı. Yeniköy açıklarındaki hortum kıyıya ulaşmadan kayboldu.
Etiketler: Yeniköy Hortum ArnavutköySon Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:46
Son Haberler
- 13:13
- 13:09
- 13:04
- 13:03
- 13:01
Sıradaki Haber
2,5 yaşındaki çocuğun akciğer cihazını çalan hırsız kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz