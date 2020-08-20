İzmir'de yaşayan Ceyda Yüksel, iddiaya göre sosyal medyadan tanıştığı Serkan D. ile evde alkol aldı.

Burada bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel’in vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan cam kesilerinden dolayı hayatını kaybettiğini ve kolunun kopma noktasına geldiğini belirledi.

Şüpheli gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Serkan D.’yi gözaltına aldı.

Yüksel’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.