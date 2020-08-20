Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 13 Ağustos'ta otomobiliyle evine giden iş adamı Musa Ş. araçla önünü kesen S.A, A.B, H.B. ve S.Y. tarafından darbedildikten sonra kaçırıldı.

Şüpheliler, mısır ekili bir araziye götürerek burada sopalarla darbetmeyi sürdürdükleri Musa Ş.'nin ortağı Hasan A.'dan 5 milyon lira fidye istedi.

Hasan A., zanlıların ortağını öldürmekle tehdit etmesi üzerine durumu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Polisin yanında zanlıları arayarak fidye pazarlığı yapan Hasan A., şüphelilerle 1,4 milyon liraya anlaştı.

Mısır tarlasında drone destekli operasyon

Kentteki bir mısır tarlasında saklanan ve Musa Ş.'yi de burada alıkoyan zanlıların yerini kiraladıkları otomobilin araç takip cihazı üzerinden belirleyen polis, gece saatlerinde termal kameralı drone kullanarak bölgeye operasyon düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, operasyonla Musa Ş.'yi kurtardı, şüphelilerden S.Y.'yi de gözaltına aldı. Diğer 3 zanlı, polisin operasyonunu fark edince mısır tarlasında kaçarak izini kaybettirdi.

Darbedildiği için hastaneye kaldırılan Musa Ş.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, zanlıların kendisine işkence yaparak para istediklerini anlattığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Bir kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, operasyon öncesi Musa Ş.'nin yerinin belirlenmesi için kullanılan drone ile kaydedilen görüntü basınla paylaşıldı. Görüntülerde, iki şüphelinin kaçırılan iş insanının yanında durduğu, diğer zanlıların ise çevreyi kontrol ettiği yer alıyor.