Adıyaman Yeni Mahallede Nazif Oğuz idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevre yolu üzerinde bulunan bir otomobile çarpıp kaldırıma çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda oturan iki esnafın arasına daldıktan sonra iş yerine çarparak durabildi. Meydana gelen feci kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

1 kişi yaralandı

Kazada kaldırımda oturduğu esnada otomobilin çarpması sonucu esnaf Selim Savaş yaralandı. Yaralı Savaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ahmet Arslantaş