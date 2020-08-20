Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de ev inşaatının ikinci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Barutluk Mahallesi Hatip Cami Sokak'taki ev inşaatının ikinci katında çalışan Davut Şimşek zemine düştü.
Yaralanan Şimşek'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Şimşek, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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