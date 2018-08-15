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Şırnak'ta PKK operasyonu: 27 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

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Şırnakta PKK operasyonu: 27 gözaltı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Cizre, Silopi ve İdil'de terör örgütü PKK/KCK kolu YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilerin yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, örgüte müzahir dokümanla dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, PKK, kck
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