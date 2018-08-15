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TSK Münbiç'te 30. devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç hattında 30. devriye görevini yaptı.

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TSK Münbiçte 30. devriye görevini tamamladı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasında kalan hatta 30. koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, munbic
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