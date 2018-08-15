ATO'dan yerli ürün tercihi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO'da yönetim kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, son günlerde ekonomik cephede bir taarruzla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana milli seferberlik şuuruyla hareket ettiklerini ifade eden Baran, ATO hizmet binası projesini ertelediklerini belirtti.

"Üyelerimize yeni bir nefes kredisi başlatılması için girişimde bulunacağız"

Gürsel Baran, "Bina yapmak için ayıracağımız kaynağı, üyelerimize uygun koşullarda fon sağlamak üzere ayırıyoruz. Daha önce iki kez yaptığımız ve toplamda 2,5 milyar liralık fon oluşturduğumuz düşük maliyetli nefes kredisi örneklerinde olduğu gibi üyelerimize yeni bir nefes kredisi başlatılması için girişimde bulunacağız" diye konuştu.

ATO olarak, mal ve hizmet tedariklerinde yerli malına öncelik tanıyacaklarına vurgu yapan Baran, "Satın alacağımız ürünlerde maliyeti yüksek dahi olsa yerli ürünü ithal ürüne tercih edeceğiz. Biz biliyoruz ki kullandığımız her ithal ürün o yabancı ülkenin istihdamına, üretimine, vergisine katkı sağlıyor. Bu katkının kendi ülkemizde kalmasına bugüne kadar gösterdiğimizin üzerinde itina göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Baran, ABD'nin diplomasinin bütün kurallarını hiçe sayarak sakat bir irade ortaya koyduğunu ifade ederek, ATO üyelerinin bu ülke mallarına karşı gerekli tavrı alacağına inandığını söyledi. Gürsel Baran, "Üyelerimizi yerli ve milli üretimi desteklemeye ve tüm alımlarında bu konuya duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA