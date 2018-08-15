Tunceli'de 3 terörist ölü ele geçirildi

Tunceli kırsalında bölücü terör örgütüne başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Bölge halkının da yardımıyla bir grup teröristin yerleri tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye karadan sızan güvenlik güçleri terörist grupla sıcak temas sağladı. Ardından devam eden hava destekli operasyonla 3 terörist ölü ele geçirildi.

Pülümür bölgesindeki operasyonlarla da bölücü terör örgütüne önemli darbe vurulduğu belirtildi. Örgütün sürekli zayiat verdiği Tunceli'ye sözde elebaşı gönderme konusunda önemli tartışmaların yaşandığı tespit edildi. Örgüt içinde yaşanan panik ve çaresizliğin teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldığı bildirildi.

Arananlar listesindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de dün gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristin "Aranan Teröristler Listesi"nde yer aldığı açıklandı.

Açıklamada, öldürülen terör örgütü PKK'nın sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım'ın "turuncu kategoride" yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA