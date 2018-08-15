Diyadin'de borçlu belediyeden hizmet üreten belediyeye

Görevlendirme öncesi yılların ihmali ile belediye hizmetlerinden yoksun kalan Diyadin, görevlendirmeyle başta altyapı ve üstyapı çalışmaları olmak üzere birçok hizmete kavuştu.

Göreve geldiği ilk günden itibaren altyapı, üstyapı, içme suyu, bozuk yollar, aydınlatma gibi konulardaki sorunlara el atan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Olgun Öner, önceden hizmet üretmeyen belediyeyi önemli hizmetlerin verildiği kuruma dönüştürdü.

Olgun Öner, illegal faaliyetleri veya terör örgütüne destekleri nedeniyle görevden alınan eski yönetimden büyük sıkıntılarla devraldıkları belediyeyi belediyecilik anlayışı ve mantığına yakışan şekilde yönettiklerini ifade etti.

Öner, "Diyadin Belediyesi'nin biz görevi devraldığımızda 13,5 milyon liraya yakın borcu vardı. Bu borç piyasa borcu, esnafa olan borçlar, alınan malların ödenmediği borçlar ve hizmet adı altında yapıldı denilen işlerin borçlarıydı. Biz bir taraftan bugüne kadar verilmeyen hizmetleri verirken bir taraftan da bu borcu 7 milyon liraya kadar düşürdük" diye konuştu.

İlçenin imarla ilgili problemini birinci etap çalışmasını bitirip, ikinci etaba geçerek çözmeye çalıştıklarını aktaran Öner, bunun dışında yol genişletme, altyapı ve üstyapı çalışmaları, asfalt, yeni yollar, kaldırım ve parke taşı çalışmaları gibi çok sayıda projeyi bitirdiklerini anlattı.

İlçe sağlıklı su içmeye başladı

Şehir merkezinde bulunan ve tehlike arz eden metruk binaların yıkım işlemlerinin belediyece yapıldığını anımsatan Öner, özellikle ilçenin önemli sorunları arasında görünen içme suyu sorununu çözdüklerini anlattı:

"Diyadin, altyapı anlamında sıfır denecek bir konumdayken, bugün kanalizasyon, yağmur suları, içme suyu, altyapısıyla yeniden ilçe görünümüne kavuştu. Vatandaşlarımız artık sağlıklı içme suyunu kesintisiz şekilde almaya başladı."

Ulaşım sorununu çözüldü

Diyadin'in görevlendirme öncesi çamur ve toz içerisinde olduğunu aktaran Öner, altyapı çalışmalarının ardından kilit parke taşı, stabilize, asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmalarına hız verdiklerini vurguladı. Öner şöyle konuştu:

"İlçemizin en büyük sorunlarının başında gelen ulaşım sorununu da çözdük. İlçemiz Göl, Atatürk, Fatih, Murat ve Ketenpınar mahalleleri yollarımızı 30 kilometre sıcak asfalt ile buluşturduk. Diyadin'de muhtelif cadde ve sokaklarda, asfaltlama ve parke yapım çalışmaları öncesinde yağmur suyu giderleri, yağmur suyu kanalları ve ızgaraları yapımı, parsel baca yükseltilmeleri çalışmaları yapılarak hizmete sunulmuştur."

Belediyenin hizmetleri sürecek

Öner, 140 kilometre şehir içi içme suyu şebeke hattı döşeme işinin İller Bankası'nın onayından geçtiği müjdesini verdi.

"İlçemizde içme suyu şebeke hatlarının güçlendirilmesi amacıyla yaklaşık 360 bin maliyetle İçme Suyu Ana İsale Hattı Yenileme ve Onarım İşi ihale işlemleri tamamlanmış olup yüklenici firma çalışmalara başlayacaktır. Yine 64 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız planlanmakta olup bu hususta İller Bankasından ihtiyaç duyulan 3,5 milyonluk kredi çekme talebinde bulunduk."

Öner, ihtiyaç ve yoğun talepler doğrultusunda yaklaşık 750 bin lira maliyetle 4 adet taziyeevi yapımı, 1,5 milyonluk iş makinesi alımı yapıldığını, 210 bin maliyetle 2018 yılı ramazan ayında şenlikler düzenlendiğini söyledi.

Kaderine terk edilen kaplıca ve kanyon ilçenin turizm yüzü olacak

İlçenin turizmdeki önemli değerlerinden olan Diyadin Kaplıcaları ve Diyadin Kanyonu ile ilgili de önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Öner, şöyle konuştu:

"Kendi kaderine terk edilen jeotermal kaynaklı kaplıcalarda ulusal ve uluslararası turizm hareketlerine katkı sağlayacak modern tesisler oluşturmayı hedeflemekteyiz. Isı kaynaklı 78 santigrat derece jeotermal suyunun değerlendirilerek belediyemize ait alanda konaklama alanlarının da olacağı modern sağlıklı kaplıca tesisleri çalışmaları projelendirme aşamasındadır. Vatandaşlarımızın dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, aileleriyle birlikte vakit geçirmesi için Diyadin Kanyonları sahasında mesire alanı çalışması devam etmektedir. 450 bin lira maliyetle Diyadin Kanyonları Mesire Alanı'nın çalışmalarını yüzde 70 oranında tamamladık."

"Hizmet Kapınızda"

Yaklaşık 3 milyon liraya hayvan pazarı ve mezbaha yapım işi çalışmalarına başlandığına dikkati çeken Öner, "Hizmet Kapınızda" projesi kapsamında yaklaşık 6 bin ailenin ziyaret edildiğini, ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek sağlandığını ve aile ile okul ziyaretleri yapıldığını kaydetti.

Eski DBP'li Diyadin Belediye Başkanı Hazal Aras, belediyeye görevlendirme yapılmadan önce "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca 11 Eylül 2016 tarihinde belediyeye görevlendirme yapılmıştı.

Kaynak: AA