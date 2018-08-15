Kocaeli'de terör operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları belirlenen kişilere teknik ve fiziki çalışma başlattı.

Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, Irak'ın kuzeyinde kırsalda eğitim gören ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen S.E. ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen M.T. ve A.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA