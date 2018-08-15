Türkiye'nin kurban bağışları milyonlara ulaşacak

Türkiye'deki yardım kuruluşları ve bazı vakıflar, Kurban Bayramı'nda da dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaşabilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek yardım kuruluşları, hayırseverlerin bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek.

Türk Kızılayı, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü vekaletle kurban kesim kampanyasını "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla devam ettiriyor. Yurt içinde bir hisse bedeli 750, yurt dışında ise 590 lira olan Türk Kızılayı'nın hedefi 170 bin hisse karşılığı kurban keserek, 3 milyon 800 bin kişinin sofrasına kurban bereketini taşımak.

TDV 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 1993 yılından beri sürdürdüğü vekaletle kurban kesim organizasyonunu bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürütüyor. "Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında, yurt içinde 280 merkezde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde, TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek. Türkiye Diyanet Vakfı, yardımseverlerin kurbanlarını bu yıl yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA