Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
[AA (Arşiv)]
Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, köy muhtarı ağır yaralandı.
Şeyhhüseyin köyünde 23 Ekim'de motosikletle önleri kesilerek tabancayla vurulan köy muhtarı H.D. ağır yaralandı, oğlu E.D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucu, silahlı saldırı olayını C.K. ve C.K’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Sinop
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