Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 20 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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