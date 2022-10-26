Dünya Sağlık Örgütü'nce "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" olarak belirlenen ekimde İstanbul Havalimanı'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Havalimanı personeli yakalarına pembe kurdeleler takarken, hava trafik kontrol kulesi de pembe ışıkla aydınlatıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da kurumsal sosyal medya hesaplarında bu aya dikkati çekmek için pembe kurdeleli logo kullandı.

[Fotoğraf: AA]