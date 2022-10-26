Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de ahırın çatısı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Niğde'de ahırın çatısının çökmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti, kocası ise yaralandı.
Merkeze bağlı Edikli beldesinde, Hasan Hüseyin Dizlek'e ait ahırın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çatının altında kalan Telli Dizlek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan eşi Hasan Hüseyin Dizlek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Niğde
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