Apartmanlarda ve sitelerde ortak kullanım alanı olarak sayılmasa da binada kapı önleri ortak geçiş alanı olarak değerlendiriliyor.

Daire kapısı önüne ayakkabı veya herhangi bir eşya koyan kat malikleri ve kiracılar mahkemelik olabiliyor.

Apartmanlarda kapı önlerinde ayakkabı bırakmak kat maliklerinin ortak kararı ile yasaklanabiliyor. Bu yasaklama hükmü yönetim planına da işlenerek genel bir kural haline dönüştürülüyor.

Bu yönde alınan kararın ardından kapı önlerinde ayakkabı bırakılması kanunen yasaklanmış hale geliyor.

Apartman yöneticisi, kiracıdan şikayetçi oldu

Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan bir apartman yöneticisi, binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi oldu.

Davacı apartman yöneticisi, ayrıca, kiracının ana yapının teras betonuna diktiği çanak antenin kaldırılmasını, bağımsız bölümdeki balkon tamiratının yaptırılmasını, bodrum katta sığınağa koyduğu odun, kömür ve yanıcı maddelerin kaldırılmasını istedi.

Mahkemece; davanın kısmen kabulüne, davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına, bodrum katta bulunan sığınağa konulan eşyaların kaldırılmasına, ana yapının teras betonuna konulan anten direğinin kaldırılmasına hükmetti.

Son sözü Yargıtay söyledi

Davalı kiracının kararı temyiz etmesiyle devreye giren Yargıtay, oy birliğiyle mahkeme hükmünün uygulanmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme kararında şöyle denildi:

"Mahkemece dava konusu taşınmazdaki projeye aykırılıklar bilirkişi raporu ile belirlenip ortak alan olduğu anlaşılan yerlere davalı tarafından yapılan müdahale tespit edilerek müdahalenin önlenmesine ve tayin edilen süre içerisinde eski hale dönüştürülmesine karar verildiğine göre, yazılı olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Mahkeme hükmünün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."