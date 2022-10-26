Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 16:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Avluya arabasıyla girince zemin çöktü
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne arabasıyla giden bir vatandaş, yol sandığı avluya girince zemin çöktü. Sabah saatlerinde işe gelen personel ise gördükleri manzara karşısında şoke oldular.
Dün gece Büyükşehir Belediyesi binasına giden bir vatandaş arabasıyla yol zannettiği belediye avlusuna girdi. Bir süre ilerleyen otomobil bir anda zemine çökerek mahsur kaldı.
Sabah saatlerinde işe gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli, binanın önündeki avluda gördükleri manzara karşısında şoke oldular.
Sabah saatlerinde olay yerine vinç çağrılmasıyla zemine çöken otomobili kurtarma çalışması başlatıldı.
Otomobilin çökmesi sonucu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde daha çok yayaların kullandığı avlu kesiminde hasar meydana geldi.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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