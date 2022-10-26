Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Bağışlı köyünde çiftçilik yapan Kaya'nın, Ankara'dan getirerek deneme amacıyla bahçesinde ektiği tohumdan elde ettiği yaklaşık 100 kilogramlık kabak görenleri şaşırtıyor.

Kaya,kardeşinin arkadaşı aracılığıyla getirdiği tohumdan elde ettiği bal kabağının görenlerin dikkati çektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede bu büyüklükte kabağın çok görülmediğini belirten Kaya, "Görenler çok şaşırıyor. Gelecek sene de aynı tohumu ekmeyi düşünüyorum. Kabağı kurutup evimde sergileyeceğim" dedi.

[Fotoğraf: AA]