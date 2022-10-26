Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçesinde yaklaşık 100 kilogramlık bal kabağı yetiştirdi
[Fotograf: AA]
Hakkari'de çiftçilikle uğraşan 50 yaşındaki Uğur Kaya, bahçesinde ağırlığı yaklaşık 100 kilogram olan kabak yetiştirdi.
Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Bağışlı köyünde çiftçilik yapan Kaya'nın, Ankara'dan getirerek deneme amacıyla bahçesinde ektiği tohumdan elde ettiği yaklaşık 100 kilogramlık kabak görenleri şaşırtıyor.
Kaya,kardeşinin arkadaşı aracılığıyla getirdiği tohumdan elde ettiği bal kabağının görenlerin dikkati çektiğini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede bu büyüklükte kabağın çok görülmediğini belirten Kaya, "Görenler çok şaşırıyor. Gelecek sene de aynı tohumu ekmeyi düşünüyorum. Kabağı kurutup evimde sergileyeceğim" dedi.
[Fotoğraf: AA]
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