Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bebekleriyle birlikte scootera binen çift kamerada
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir çift, bebekleriyle birlikte scootera bindi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Mahfesığmaz Mahallesi'nde tek kişilik elektrikli scootera bebekleriyle binen bir çift, araçların kullandığı yola girerek trafikte ilerledi.
Bu durumu gören bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla çiftin tehlikeli yolculuğunu kayda aldı.
Etiketler: Adana
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