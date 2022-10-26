Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün 1. derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi C.İ'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen C.İ, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Terör Örgütü Yunanistan
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