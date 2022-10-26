Konak Meydanı'na konuşlanan tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut ve arsa projesi hakkında bilgi aldı.

Bazı vatandaşlar ise sanal gerçeklik gözlükleri ve tabletlerden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri inceledi.

[Fotoğraf: AA]

TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, gazetecilere, kurum olarak 2019 yılında ülke çapında 100 bin toplu konut projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 3 tır ve 2 karavanla proje hakkında 81 ilde vatandaşları bilgilendirme çalışması başlattıklarını belirten Ayhan, "Vatandaşlarımızın en çok merak ettiği sorular; İzmir bölgesinde projelerin yapıldığı yerler ve muhitler, arsa ve konuta beraber müracaat edilip edilemeyeceği, ödeme şartları, memur maaş endeksinin nasıl olacağı... Bunları cevaplamaya gayet ediyoruz. Vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi var " dedi.

Tanıtım tırı 2 gün boyunca İzmir'de

Tanıtım tırına gelerek projeler hakkında bilgi alan 75 yaşındaki Müzeyyen Çetin, projede önceliğin hiç evi olmayanlara tanınmasının önemli olduğunu söyledi.

İzmir'de kızının yanında yaşadığını belirten Çetin, "Evim yoktu zaten. Projeye ev ve arsa olarak başvuru yaptım. İnşallah çıkar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yunus Yiğitoğlu da arsa başvurusu yaptığını, bilgi almak için tanıtım tırına geldiğini, sağlanan imkanların gayet iyi olduğunu dile getirdi.

Tanıtım tırının 2 gün Konak Meydanı'nda vatandaşlara bilgi vereceği öğrenildi.