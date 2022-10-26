Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı
Antalya merkezli İzmir ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "tefecilik", "silahla tehdit", "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçları işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için harekete geçti.
Manavgat merkezli İzmir ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, tapu, doküman, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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