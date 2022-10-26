Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışın cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, perşembe sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar, cuma öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Açıklamada, kuvvetli yağışlarla yaşanabilecek sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyurdu.
Etiketler: Rize Artvin Yağış Sağanak Hava Durumu
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