Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüste yer kalmayınca 5 işçi aracın tavanına çıkarak yolculuk yaptı.

Başka bir araçtaki yolcu, cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti.

Olayı görüntüleyen kişi, “Böyle bir saçmalık olur mu? Can taşıyorsun sen. Yazık, günah. Bu tür şoförler işçilerin canını hiçe sayıyor. Böyle bir saçmalık hiç gördünüz mü?” diyerek tepki gösterdi.