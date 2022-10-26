THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.