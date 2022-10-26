Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den iki yeni rota
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
Etiketler: THY Irak Türkmenistan
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