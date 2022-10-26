Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin'den Binali Yıldırım'a ziyaret
[Fotograf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Bakanlar Mahmut Özer, Mustafa Varank ve Vedat Bilgin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Yıldırım ve aynı araçta bulunan İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Hastane yetkilileri, Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin Özer, Varank ve Bilgin'e bilgi verdi.
Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aynı hastanede tedavi gören Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 maden işçisini de ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Etiketler: Mustafa Varank Mahmut Özer Vedat Bilgin
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