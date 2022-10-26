Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüste yer kalmayınca 5 işçi aracın tavanına çıkarak yolculuk yaptı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü araştırma başlattı.

Ekipler, görüntülerin orijinal halini temin edip yaptıkları inceleme sonucu, aracın plakasını ve şoförünü tespit etti.

Sürücüye, 9 bin 517 lira ceza yazıldı, araç 60 gün trafikten men edildi.