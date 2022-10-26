Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da midibüsün üstünde tarım işçilerini taşıyan sürücüye 9 bin 517 lira ceza
Adana'da minibüsün üstünde 5 tarım işçisini taşıyan sürücüye 9 bin 517 lira ceza kesildi, araç 60 gün trafikten men edildi.
Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüste yer kalmayınca 5 işçi aracın tavanına çıkarak yolculuk yaptı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü araştırma başlattı.
Ekipler, görüntülerin orijinal halini temin edip yaptıkları inceleme sonucu, aracın plakasını ve şoförünü tespit etti.
Sürücüye, 9 bin 517 lira ceza yazıldı, araç 60 gün trafikten men edildi.
Etiketler: Adana
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