Açık 39.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.08.2023 14:00

Sinop'ta denize girmek yasaklandı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklanan kuzey sahilleri boşaldı.

Sinop'ta denize girmek yasaklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Vali Ömer Karaömeroğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığı kentin kuzeyinde kalan sahillerde polis ve cankurtaran ekipleri devriye görevi yapıyor.

Ekipler, yasak kararıyla ilgili bilgi aktardıkları vatandaşları, denize girme yasağı bulunmayan iç kısımdaki güney sahillerine yönlendiriyor.

Yasağa rağmen denize giren bazı vatandaşlar ise uyarılarak denizden çıkartılıyor.

Bu arada alınan yasak kararının ardından kentin kuzey sahillerinin boş kaldığı görüldü. Az sayıda vatandaşın ise denize girmeyerek sahilde zaman geçirdikleri gözlendi.

ETİKETLER
Boğulma Sinop
Sıradaki Haber
Fethiye'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Aydın'da otobüsle minibüs çarpıştı: 15 yaralı
14:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor
13:56
Fethiye'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
13:43
Güney Kore'den Japonya ve ABD'ye "Kuzey Kore tehdidine karşı işbirliği" mesajı
13:40
Hindistan Başbakanı Modi, Manipur'daki şiddet olaylarını çözmeye çalıştıklarını belirtti
14:13
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
Yeterli ve düzenli yağışlar Malya Tarım İşletmesinde hububat verimini ikiye katladı
Yeterli ve düzenli yağışlar Malya Tarım İşletmesinde hububat verimini ikiye katladı
FOTO FOKUS
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ