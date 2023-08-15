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Türkiye
İHA 15.08.2023 13:34

Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı

TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde tartıştığı sürücüye seyir halindeyken camdan sarkıp yumruk atan şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi. Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın öne kırarak engel olmaya devam etti.

Ticari araç içindeki şahıs, camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı. Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi.

Aracın sağ koltuğundaki şahıs, camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı. Yaşanan olayı vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

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Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
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