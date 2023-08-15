Açık 39.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.08.2023 13:01

Emekli büyükelçinin evindeki tabloyu satmaya çalışan kişi kızı çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda emekli büyükelçinin evindeki tabloyu sahtesiyle değiştirerek satmaya çalışan kişinin, kızı olduğu belirlendi.

Emekli büyükelçinin evindeki tabloyu satmaya çalışan kişi kızı çıktı
[Fotograf: İHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Beyoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalıntı tablonun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, Firuzağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren antika dükkanındaki tablonun müzayede yoluyla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

İş yeri sahibinin tabloyu P.Ç. isimli kadından aldığını söylemesi üzerine yapılan çalışmada, şüpheli 9 Nisan'da gözaltına alındı.

Büyükelçinin kızı olduğu anlaşılan P.Ç.'nin tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına verdiği, müzayedeyle satmaya çalıştığı belirlendi.

Şüpheli P.Ç. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Hırsızlık İstanbul
Sıradaki Haber
Beyoğlu ve Kağıthane'de 1086 konut sahiplerine teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Aydın'da otobüsle minibüs çarpıştı: 15 yaralı
14:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor
14:30
Sinop'ta denize girmek yasaklandı
13:56
Fethiye'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
13:43
Güney Kore'den Japonya ve ABD'ye "Kuzey Kore tehdidine karşı işbirliği" mesajı
13:40
Hindistan Başbakanı Modi, Manipur'daki şiddet olaylarını çözmeye çalıştıklarını belirtti
Yeterli ve düzenli yağışlar Malya Tarım İşletmesinde hububat verimini ikiye katladı
Yeterli ve düzenli yağışlar Malya Tarım İşletmesinde hububat verimini ikiye katladı
FOTO FOKUS
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
Tartıştığı sürücüye camdan sarkarak yumruk attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ