Emekli büyükelçinin evindeki tabloyu satmaya çalışan kişi kızı çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Beyoğlu ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalıntı tablonun satışa çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, Firuzağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren antika dükkanındaki tablonun müzayede yoluyla satılmaya çalışıldığı tespit edildi.
İş yeri sahibinin tabloyu P.Ç. isimli kadından aldığını söylemesi üzerine yapılan çalışmada, şüpheli 9 Nisan'da gözaltına alındı.
Büyükelçinin kızı olduğu anlaşılan P.Ç.'nin tabloyu sahtesiyle değiştirerek antika dükkanına verdiği, müzayedeyle satmaya çalıştığı belirlendi.
Şüpheli P.Ç. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.