Fethiye'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Recep Dönmez'in kullandığı motosiklet, Şehit Cengiz Topçu Caddesi'ndeki 737. Sokak Kavşağı'nda Ümüt Yapıcı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Dönmez ile motosikletteki Mehmet Beyazıt Alkaya ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Alkaya, tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aynı kavşakta 1 saat sonra 2. kaza

Kazadan yaklaşık 1 saat sonra aynı kavşakta Senai Maral yönetimindeki kamyonet ile Yusuf Uğur'un kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile motosikletteki Ege Erginün sağlık ekibince ilçedeki hastanelere tedaviye alındı.

Uğur, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erginün'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobil ve kamyonet sürücülerinin gözaltına alındığı belirtildi.