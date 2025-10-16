Çok Bulutlu 19ºC Ankara
AA 16.10.2025 09:16

Sinop'ta balıkçılar bir gecede 3 bin 200 palamut yakaladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde denize açılan balıkçılar, bir gecede 3 bin 200 civarında palamut avlayarak limana döndü.

Sinop'ta balıkçılar bir gecede 3 bin 200 palamut yakaladı

İlçeye bağlı Güzelkent açıklarında denize açılan Sinan Ersoy ve Cüneyt Yücel, yaklaşık 3 bin 200 palamut avladı.

Güzelkent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Sarısoy, av sezonunun başında beklenen verimin alınamadığını ancak son günlerde denizde palamut bolluğu yaşandığını söyledi.

Balıkçı teknelerinin limana dolu şekilde dönmeye başladığını belirten Sarısoy, bu durumun hem balıkçılar hem de bölge halkı için sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sarısoy, "Uzun süre verimli av olmadı ancak son günlerde palamut kendini göstermeye başladı. Şu anda teknelerimiz her seferden dolu dönüyor. Bu da hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürüyor" dedi.

Avlanan balıkların soğuk hava depolarında muhafaza edildiğini anlatan Sarısoy, daha sonra çevre il ve ilçelere gönderildiklerini kaydetti.

Balıkçılık Palamut Sinop
