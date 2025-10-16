Parçalı Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.10.2025 07:15

6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama

Bursa merkezli 6 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik Bursa merkezli Ankara, Sakarya, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanma olayının, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç'un elebaşılığındaki "Çirkinler" suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Diğer bir soruşturma kapsamında müşteki B.S'nin, elebaşılığını İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" suç örgütü üyelerince tehdit edilerek haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı tespit edildi ve bu kapsamda gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Nilüfer ilçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırının ise İzmir'de faaliyet gösteren ve elebaşılığını Nurettin Yıldız'ın yaptığı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve olayla ilgili yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

Öte yandan ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Gemlik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve havalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

ETİKETLER
Bursa Kaçakçılık İnterpol
Sıradaki Haber
Tehlike yolu yine kaza getirdi: Freni boşalan kamyon evi yerle bir etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:47
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
06:56
Meyve tüketimi, hava kirliliğinin akciğerlere zararını azaltabilir
06:53
Beynimiz hangi yaşta zirveye ulaşıyor? Bilim insanları açıkladı
06:51
Çığır açan gelişme: Her kan grubuna uyumlu ‘evrensel böbrek’ geliştirildi
06:46
Plastik bir pipet, 40 yıllık cinayeti çözdü
06:41
Titan denizaltısının çökmesinin nedeni açıklandı
Kızılhaç ekibi, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 45 Filistinlinin naaşını teslim aldı
Kızılhaç ekibi, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 45 Filistinlinin naaşını teslim aldı
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyon evi yerle bir etti
Freni boşalan kamyon evi yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ