TRT Haber 16.10.2025 08:21

10 ilde "change araç" şebekelerine operasyon: 35 gözaltı

Ankara merkezli 10 ilde "change araç" şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

10 ilde "change araç" şebekelerine operasyon: 35 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında da 19 ilde “change Araç” şebekelerine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 407 şüpheli yakalandı, 160'ı tutuklandı, 104’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Geçen haftaki operasyonlarda ise yakalanan 35 şüpheliden 10'u tutuklandı.

"495 aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi"

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi. Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerindeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

 

Ali Yerlikaya Ankara
