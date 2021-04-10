Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlarla terör örgütlerini köşeye sıkıştıran güvenlik güçleri, Türkiye - Suriye sınır hattında da etkin ve kararlı mücadele örneği sergiliyor.

Çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Suriye sınır hattında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG mensubu 3 kişiyi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yakalanan şüphelilere ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."