Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırda güvenlik güçleri teröristlere geçit vermiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG'li 3 kişi yakalandı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlarla terör örgütlerini köşeye sıkıştıran güvenlik güçleri, Türkiye - Suriye sınır hattında da etkin ve kararlı mücadele örneği sergiliyor.
Çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, Suriye sınır hattında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG mensubu 3 kişiyi yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yakalanan şüphelilere ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Antalya'da fırtına: Sera örtüleri uçtu, ürünler zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz