Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta denizin rengi değişti
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta dereden akan çamurlu su, denizi kahverengiye boyadı.
Kentte etkili olan sağanağın ardından, Ereğli-Kandilli kara yolu Köseağzı mevkisindeki plaj bölgesinde bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.
Plajın bulunduğu bölgede deniz yüzeyi, çamurlu balçıkla kaplandı.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, konuyla ilgili çalışma başlattıklarını açıkladı.
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