Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da, yolcu otobüsünün aynı yönde seyreden tıra çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hasan Çiğil idaresindeki yolcu otobüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Gelemiş mevkisinde, Görkem Şener'in kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otobüsteki 6 yolcu yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Konya'da sobadan çıkan gaz can aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz