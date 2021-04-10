Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da sobadan çıkan gaz can aldı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Hankapı Mahallesi Parlak Sokak'taki evlerinde Cavit ve eşi Fethiye Parlak'a ulaşamayan yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, evde incelemelerde bulundu.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen çiftin cenazeleri, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Kocaeli'de balıkçılar sezonu kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz