Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege'de düşen uçağın enkazı için çalışma başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Foça ilçesinde dün denize düşen eğitim uçağının enkazının çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisinin su altı arama ekipleri, dün yeri belirlenen ve şamandıra yerleştiren bölgeye geldi.
Gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra enkazın sudan çıkarılacağı öğrenildi.
Öte yandan, sahil güvenlik botları da çevrede güvenlik önlemi aldı.
Çiğli 2. Ana Jet Üssünden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı, dün, Orak Adası ile İngiliz Burnu arasında denize düşmüş, 2 pilot kurtarılmıştı.
Etiketler: Uçak Kazası
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