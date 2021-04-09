Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı” ifadelerini kullandı.

MSB, arama kurtarma çalışmalarının derhal başladığını ve 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.