Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 11:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü
MSB, İzmir'de KT-1 tipi uçağının eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını ve 2 pilotun kurtarıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı” ifadelerini kullandı.
MSB, arama kurtarma çalışmalarının derhal başladığını ve 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
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