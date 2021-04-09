Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının hızını durdurmak ve vaka artışını önlemek için çözümün aşılamayı hızlandırmak olduğunu söyledi.

Toplumsal hareketliliğin de azaltılması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, "Önce tedbir, sonra aşı’ ya da ‘önce aşı, sonra tedbir’ değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok" dedi.

Aşı tedarik çalışmaları

Aşı tedarik konusuna da değinen Koca, "Peşini bırakmıyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz. Sinovac, her türlü olumsuz şartlara rağmen yine gelecek" dedi.

BioNTech aşısının da miktarının yakında artacağını söyleyen Bakan Koca, "Uğur Hoca’yla dün görüştüm, yakın takipteyim" açıklamasını yaptı.

Rus aşısı Sputnik V için de devrede olduklarını vurgulayan Bakan Koca, Rusya Sağlık Bakanı’yla görüştüğünü ifade etti.

Aşılamada hedef haziranda 40 yaş üstünü tamamlamak

Temel hedeflerinin mayıs veya haziran ayı sonunda 40 yaş üstünün aşılanmasının tamamlanması olduğunu belirten Bakan Koca, "İkinci hedefimiz ise temmuza kadar 20 yaş üstünü aşılamak. Bütün uğraşımız bu iki temel hedefi yakalamak için. Buna çabalıyoruz" dedi.

Haziran sonu itibariyle 40 yaş üstünün aşılayacaklarına inandığını söyledi.

"Ramazanı fırsata çevirmeliyiz"

Salgında mücadelede Ramazan ayını fırsata çevirmeleri gerektiğini söyleyen Koca, "Ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz" dedi.

Bakan Koca, "Artan vaka sayısına göre hastanede entübe olan, yoğun bakıma alınan, hastanede yatan hasta sayısının aynı oranda olmadığını görüyoruz" dedi.

65 yaş üzeri kişilerin vefat oranının yüzde 20’ye yakın düştüğünü ifade etti.

"Vaka sayısı böyle giderse 4 hafta sonra sorun başlar"

Bakan Koca "Sağlık sisteminde tıkanma var mı? Sistem, son artışları karşılayabiliyor mu?" sorusuna da cevap verdi:

"Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında"

"Türkiye'de üçüncü pik, İstanbul'da dördüncü pik"

Türkiye’de üçüncü, İstanbul’da dördüncü pikin yaşandığına dikkati çeken Bakan Koca, "Bu pikin diğerlerinden bir farkı var. Öncekilerde mutant yoktu. Şimdi mutant gelişti ve bulaşıcılık daha da arttı. Özellikle ev içi bulaş oranında büyük artış var. Bulaşıcılık yakın temasla mümkün olabiliyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda yakın temasla. Dolayısıyla bizim hareketi azaltıp yakın teması önlememiz lazım. Bu şimdi çok daha önemli hale geldi" dedi.