Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bizim AB ile ilişkilerimiz konusunda İtalya her zaman diğerlerine nazaran daha pozitif yaklaşan bir ülke olmuştur. Bu atanmış İtalya Başbakanının yaptığı şey, Avrupa’daki aşırı sağcıların diliyle bir saldırıdır. Biz bunu Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyetine ve Türk millerine yapışmış bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz, aynen iade ediyoruz ve mutlaka bunun düzeltilmesi gerektiğini söylüyoruz.

AB Konseyi Başkanı Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Türkiye'ye geldiler. Geldiklerinde oturma düzeniyle ilgili olarak, Konsey Başkanı, Devlet Başkanı pozisyonunda, Komisyon Başkanı ise Başbakan pozisyonundadır. Konsey Başkanının protokolüyle Türk protokolü arasındaki istişareler neticesinde, karşı tarafın talepleri karşılanarak böyle bir düzen ortaya çıktı.

Şimdi bunu tutup iki gündür, sanki Türkiye kendi misafirine bir saygısızlık yapmış gibisinden bir propagandaya çeviriyor bazı merkezler. Arkasından tutuyorlar, o kadar hadlerini aşan bir noktaya geliyorlar ki "Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çıktı, o yüzden kadın Komisyon Başkanına koltuk bile verilmedi" gibisinden çirkin ifadelerle yayın yapanlar var.

Türkiye bir diplomasi devletidir. Türkiye her zaman misafirlerine büyük bir saygıyla davranır. Cumhurbaşkanımızın, bütün misafirlerinin en titiz şekilde ağırlanması konusundaki yüksek hassasiyeti de herkes tarafından bilinir. Ortada aslında AB Konseyi Başkanıyla AB Komisyonu Başkanının protokol ekipleri arasındaki anlaşmazlığın neticesi var. O neticeyi Türkiye yapmış gibi yansıtarak bir saldırıya dönüştürdüler bunu.

İtalyan Başbakanının, gerçekten Türk-İtalyan ilişkilerinden de bir şey anlamadığı, hiçbir şey bilmediği, ayrıca bu konuyla ilgili de tam bir siyasi cehaletle konuştuğu ortaya çıktı. Eğer böyle bir krizi, sizin açıklama yapacağınız kadar, Türk-İtalyan ilişkilerini krize sokacak şekilde, Cumhurbaşkanımıza karşı hadsiz ve çirkin ifadeleri kullanacak şekilde bir mesele haline getiriyorsanız AB Konseyi Başkanı Michel'e sorun. AB Komisyonu Başkanı Leyen'e sorun. Bu konunun bizimle hiçbir ilgisi yok. Ama her vesileyle biz Türkiye’ye nasıl diktatör deriz, kendi içimizdeki aşırı sağcılardan ve faşistlerden nasıl kredi alırız diyerekten bu şekilde bir kısır döngünün içerisine girdiler.

Bunun neticesi nedir biliyor musunuz? Artık merkez sağda ve merkez solda tüm siyasiler giderek Avrupa’daki aşırı sağın bir ajandası haline geliyorlar. Sağ ve sol adına söyleyecek hiçbir orijinal şeyleri kalmadı. En tepeye Erdoğan düşmanlığını koyuyorlar, onun altına İslam düşmanlığını yerleştiriyorlar, onun altına Türkiye düşmanlığını yerleştiriyorlar, onun altına da göçmen düşmanlığını yerleştiriyorlar. Yani Avrupa'daki faşistlerin düşmanlık skalasını aynen Avrupa demokrasilerinin merkez sağ ve merkez sol siyasetlerine tercüme ediyorlar. Bunun neticesi, aşırı sağ ve faşist siyasetin merkez sağ ve merkez sol siyaseti yutmasıdır, Avrupa demokrasilerinin zehirlenmesidir.

Bu faşistlerin ajandasının görünür tarafı. Görünür tarafının altında, bunlar hala anti semitizmi, Yahudi düşmanlığını devam ettiriyorlar. En alta da Avrupa Birliği'ne ve değerlerine olan düşmanlıklarını devam ettiriyorlar. Buradaki mesele, bunlara direnmesi gereken demokratik güçlerin bunlar karşısında teslim olmasıdır. Bunu Fransa'da da görüyoruz, Almanya’da da görüyoruz.

Avrupa'nın temel meselelerini çözemeyenler Erdoğan düşmanlığıyla, Türkiye düşmanlığıyla bunu kapatabileceklerini zannediyorlar. Sürekli olarak neredeyse bu siyasetçilerin hepsinin ortak ajandası bu şekilde gerçekleşiyor. Ben Avrupa Birliği Bakanıyken, o zamanki Avrupa Parlamentosu Başkanı, 'Cumhurbaşkanımızı ne kadar çok sevdiğini, onu örnek aldığını, onun konuşmalarını okuyarak, siyasi söylemini, siyasi hitabetini geliştirmeye çalıştığını söylemişti. Ben oradan çıktım Türkiye’ye geldim. Ertesi gün ekranda aynı kişiyi izliyorum. "Erdoğan diktatördür" diye konuşmuş.

Bu ikiyüzlülük artık oradaki gündelik siyasetin bir parçası haline gelmeye başlamış. AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı, heyetler arasında diplomatik protokol krizini Türkiye'ye yansıtıyorlar. Oradan da tutmuş Cumhurbaşkanımıza haddini aşan bir şekilde "diktatör" diyor. Ne faşizm ne diktatörlük bizim kültürümüzde yok.

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