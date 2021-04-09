Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 08:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı
Ankara merkezli 33 ilde düzenlenen FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf bir albay ve bir yarbayın da bulunduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 19'u muvazzaf 53 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Etiketler: Son Dakika FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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